2018-10-16T01:22:58+03:00
Звезды

«Есть темы, над которыми нельзя шутить»: Турчак потребовал не выпускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде «Праздник»

Секретарь генсовета «Единой России» считает, что комедия о блокадном Ленинграде – это не искусство, а кощунство и цинизм
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Афиша скандального фильмаАфиша скандального фильма
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Комедию режиссера Алексея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде «ни при каких обстоятельствах» нельзя выпускать на широкий экран, убежден секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием не выдавать этой картине прокатное удостоверение.

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город. Съемки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа, есть темы, над которыми нельзя шутить», - говорится в его заявлении.

Андрей Турчак подчеркивает, что «превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания».

«Верх цинизма – снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек», - цитирует заявление вице-спикера Совфеда ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, фильм «Праздник» снят в жанре «черной комедии», сюжет рассказывает о том, как живущая в блокадном Ленинграде «на особом положении» семья Воскресенских и их гости готовятся встретить Новый год. Проблема в том, что некому приготовить курицу.

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