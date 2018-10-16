2018-10-16T01:21:29+03:00
Общество

Депутаты ГД предложили установить видеорегистраторы во всех СИЗО России

Законопроект, призванный остановить издевательства над заключенными, уже разрабатывается и вскоре будет внесен на рассмотрение Госдумы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Госдуме предложили установить видеорегистраторы во всех СИЗО РоссииВ Госдуме предложили установить видеорегистраторы во всех СИЗО РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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После участившихся в последнее время сообщений об издевательствах над заключенными в российских колониях и следственных изоляторах, в Госдуме предложили установить во всех таких учреждениях видеорегистраторы.

Законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов разрабатывает депутат Сергей Шаргунов, к которому обратились сидельцы из лечебно-исправительного учреждения Омска. Люди пожаловались парламентарию на пытки и унижения, которым они подвергаются, и просят о помощи. Они пишут, что «попали в концлагерь», причем поводом для пыток может быть что угодно – расстегнутая пуговица, улыбка или национальность.

Депутат сразу же обратился в прокуратуру Омской области и Генпрокуратуру России с требованием провести тщательную и объективную проверку на месте: «С выездом и опросом всех. Без равнодушных проверок»

«Эти изуверства далеко не единичны и происходят повсеместно, а не только в Ярославской области или Омске. Люди боятся писать жалобы, боятся подписываться под жалобами. Боятся, что убьют», - рассказал Сергей Шаргунов агентству ФАН.

Он добавил, что ответа на свой запрос от прокуратуры Омской области пока не получил, но и предусмотренный законом срок пока не истек.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о пытках в следственном изоляторе подмосковного Ногинска и новое жуткое видео, на котором трое на которых трое арестантов пытают четвертого. Кадры были сняты в октябре прошлого года.

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В сентябре «Комсомольская правда в Омске» уже писала об ужасах за стенами колонии города. Тогда сразу 11 заключенных исправительной колонии № 7 заявили об издевательствах и пытках со стороны администрации. Осужденные писали во все инстанции и поставили на уши все СМИ. В УФСИН по Омской области все обвинения отрицали. Но под давлением общественности прокуратура все же начала проверку. Однако пока никаких выводов и действий силовиков не последовало. И вот снова тревожные новости из стен омской тюрьмы (подробности).

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