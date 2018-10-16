2018-10-16T02:02:45+03:00
Авто

Продажи автомобилей Lada за границей выросли на 65%

Российский производитель намерен до конца года открыть 35 дилерских центров в 11 странах мира
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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До конца 2018 года Lada планирует открыть 35 дилерских центров в 11 странах мира. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаДо конца 2018 года Lada планирует открыть 35 дилерских центров в 11 странах мира. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Иностранцы стали чаще покупать российские автомобили Lada, с начала этого года за границей было продано 27 398 машин и сборочных комплектов, что на 65 процентов больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

В нынешнем году компания-производитель открыла два новых направления и девять дилерских центров, теперь российские «Лады» продаются в Тунисе и Чили (города Пунта-Аренас и Сантьяго), еще три – в Узбекистане: в Ташкенте, Джизаке и Бухаре, а также в Белоруссии (Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске и Гродно).

Однако наибольшего успеха продукция тольяттинского автозавода в Казахстане, где автомобили Lada занимают первое место по продажам с долей рынка 22,9 процента. Спрос вырос на 5,2 процента.

Кроме того, планируется до конца года открыть 35 современных дилерских центров в 11 странах мира, передает «Российская газета».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, компания «АвтоВАЗ» на Московском международном автосалоне показала прототип будущего поколения внедорожников Lada 4x4.

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