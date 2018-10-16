2018-10-16T04:09:19+03:00
Наука

Археологи нашли в Норвегии погребенный под землей корабль викингов

Обнаружить 20-метровое древнее судно удалось с помощью специального радара, откапывать его пока не спешат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Найти корабль удалось с помощью специального радара, раскапывать его пока не планируютНайти корабль удалось с помощью специального радара, раскапывать его пока не планируютФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Археологи нашли место захоронения древних викингов и 20-метровый корабль в фермерской зоне на северо-востоке Норвегии. Обнаружить судно, которое находится на глубине около полуметра под землей, удалось с помощью специального радара, пишет газета The Guardian.

Курган над захоронением был срыт фермерами. Исследователи отмечают, что это часть кладбища, где погребены влиятельные люди, которых похоронили вместе с кораблем.

В этом же районе ученые нашли следы еще как минимум восьми захоронений, о которых до этого ничего не было известно.

Между тем, как уточнил руководитель группы археологов из Норвежского института исследований культурного наследия Ларс Густавсен, откапывать найденный корабль викингов пока не планируют: сначала нужно выяснить, как он сохранился, а для этого будет проведено исследование захоронения.

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале июля археологи нашли в Шотландии древние «шахматы викингов», созданные не позже III века до нашей эры. А на севере Сицилии близ Палермо в том же месяце группа ученых откопала десять старинных захоронений викингов. Возраст могил составляет около 800 лет.

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