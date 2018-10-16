Суд в Нью-Йорке отклонил новый иск порноактрисы Стефани Клиффорд против Трампа

16 Окт. 04:54 2018-10-16T05:14:06+03:00

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Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд против президента США Дональда Трампа, которого она обвинила в клевете и распространении порочащих ее сведений, сообщает телеканал CNN.

Как ранее писал сайт kp.ru, Клиффорд, снимавшаяся в фильмах для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниелс, подала новый иск в суд после того, как в апреле Трамп написал в своем Twitter, что экс-актриса участвует в мошенническом заговоре против него.

Судья решил, что эта запись не порочит саму истицу и никакого вреда ее репутации не нанесла. Кроме того, своим твитом ответчик не нарушил законы о клевете. Адвокат экс-стриптизерши пообещал обжаловать решение суда.

Напомним, изначально бывшая порноактриса подала в суд на Дональда Трампа в начале марта. Она пытается доказать, что подписанное ею в конце октября 2016 года о неразглашении интимных связей с миллиардером недействительно.

Экс-звезда порнофильмов утверждает, что у неё была интрижка с нынешним главой Белого дома в июле 2006 года, когда Трамп уже был женат на Меланье. А через десять лет, за неделю до президентских выборов в США, ей якобы заплатили за молчание 130 тысяч долларов и взяли расписку. Причем сам кандидат соглашение не подписывал, за него это сделал адвокат.

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