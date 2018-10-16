«Россия заплатит высокую цену»: Порошенко пригрозил нашей стране авиацией

16 Окт. 05:32 2018-10-16T05:43:57+03:00

Лидер Незалежной заявил, будто бы Россия «использует воздушные силы для нападения на Украину»

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Лидер Незалежной Петр Порошенко выступил с очередным странным заявлением. Он обвинил Россию в каких-то авиаударах по Украине и пригрозил нашей стране авиацией.

«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», - такая запись появилась на его странице в Facebook 15 октября.

При этом Порошенко не уточнил, где и когда именно якобы наносились «авиаудары», о которых он ведет речь.

«Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле», - продолжил президент соседней страны.

Он проиллюстрировал свое сообщение видео учений, где есть кадры его беседы с иностранными военнослужащими. В частности, Порошенко говорит, что украинские солдаты, которые «сражаются в условиях российской гибридной войны», могут «многому научить военных НАТО».

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