Убрать с дороги упавший во Владивостоке надземный пешеходный переход обещают во второй половине дня

16 Окт. 06:11 2018-10-16T06:24:02+03:00

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Чтобы расчистить трассу во Владивостоке, где рухнул надземный пешеходный переход, нужно распилить и увезти упавшую конструкцию, на это нужно время. Местные власти обещают расчистить дорогу уже во вторник, 16 октября, к 15:00 по местному времени (8:00 мск).

Как писал сайт kp.ru, ЧП случилось этой ночью. Самосвал снес виадук, и надземный переход свалился на землю, перекрыв обе полосы движения. По словам очевидцев, водитель грузовика «Вольво» ехал со стороны Русского острова, когда у самосвала по какой-то причине самопроизвольно поднялся кузов. Шофер этого не заметил, и в результате на полном ходу снес мост. К счастью, в тот момент виадук был пустым, и никто не пострадал, даже сам виновник произошедшего.

«Сейчас идет распиловка на элементы, которые возможно будет сначала убрать с дороги, освободить ее, а потом техникой, тралами, вывезти. Первыми, конечно, прибыли МЧС. Техника строительная на подходе, идут тралы, идут еще два крана, сейчас идет уборка автомобиля, который совершил аварию, он не может самостоятельно передвигаться», - рассказал журналистам вице-губернатор Приморья Алексей Немков.

На месте работают около 50 сотрудников МЧС, в ликвидации последствий ДТП задействован подъемный кран. Кроме того, там же работают инспекторы дорожно-патрульной службы, устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые исследования и экспертизы, передает ТАСС.