Генпрокуратура Турции нашла доказательства убийства саудовского журналиста

16 Окт. 06:58 2018-10-16T07:14:05+03:00

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Генпрокуратура Турции нашла доказательства, подтверждающие подозрения правоохранителей, что саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи был убит на территории посольства Эр-Рияда в Стамбуле, сообщает телеканал Al Jazeera.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Саудовская Аравия готова официально признать его гибель, даже допускает, что обозревателя газеты The Washington Post убили.

Напомним, проживавший в США Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство королевства в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить документы на брак.

Невесту Джамаля в здание не пустили, а через пять часов девушке сказали, что ее жених давно ушел. С тех пор Хашкаджи не выходит на связь. В Турецкой полиции предположили, что журналист был убит прямо в дипмиссии, однако Эр-Рияд утверждал, что Хашкаджи исчез уже после того, как покинул консульство. Власти Саудовской Аравии сотрудничают с Турцией для прояснения обстоятельств случившегося.