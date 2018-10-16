Погода в Москве на 16 октября 2018 года: утром возможен туман

16 Окт. 07:07 2018-10-16T07:07:31+03:00

В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в Москве на 16 октября 2018 года

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Погода в Москве на 16 октября 2018 года будет переменно облачной. Осадков не предвидится, зато утром местами по городу возможен туман.

Что касается температуры воздуха, то в этот вторник в столице будет довольно тепло для второго осеннего месяца. Столбики термометров поднимутся до 17..19 градусов днем и опустятся до 6..8 ночью.

Ветер западного направления, по данным синоптиков, разовьет скорость в 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 755 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал о том, что минувший понедельник, 15 октября, стал самым теплым за последние 25 лет. Учитывая, что вся текущая неделя обещает быть примерно такой же, то москвичам стоит ждать новых рекордов.