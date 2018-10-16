Макгрегор предлагал Нурмагомедову $15 млн за реванш

16 Окт. 07:28 2018-10-16T07:28:10+03:00

Российский боец отказался вновь драться с ирландцем, какие бы деньги ему не сулили

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Команда ирландского бойца Конора Макгрегора предлагала россиянину Хабибу Нурмагомедову 15 млн долларов за реванш. Об этом рассказал один из самых близких людей дагестанского спортсмена, его дядя Алекс Нурмагомедов.

По его словам, Макгрегор больше не интересен Хабибу, и он не собирается с ним биться "ни за какие деньги".

"Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру", - цитирует "Спорт Экспресс" Алекса Нурмагомедова.

Напомним, что 7 октября российский боец победил ирландца на турнире UFC 229. Поединок был завершен удушающим приемом в четвертом раунде. После этого Нурмагомедов поддался на провокации команды Макгрегора перелез через сетку октагона, где устроил драку. Теперь его ожидают санкции.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал, Нурмагомедов уже не раз говорил, что не собирается больше драться с ирландцем, поскольку тот оказался значительно слабее его. Сам же Макгрегор предложил реванш уже через несколько часов после боя.