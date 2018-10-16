Официальный Кабул согласился участвовать в переговорах по Афганистану в Москве
Представители официального Кабула согласились приехать в Москву на встречу с талибами*, дата мирных переговоров может быть объявлена уже на этой неделе.
«Все стороны подтвердили свое участие. Дату мы, вероятно, объявим на этой неделе. Талибы и афганское правительство участвуют в заседании московского формата, где будут еще десять других участников», - сообщил газете «Известия» директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов.
Он уточнил, что получить согласие официального Кабула участвовать в московской встрече удалось лишь после переговоров между внешнеполитическими ведомствами России и Афганистана в конце сентября, а окончательный ответ был получен на днях.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, изначально афганские дипломаты наотрез отказывались принимать участие в московской встрече, а вот руководство движения «Талибан»* давно объявило о готовности к переговорам по мирному урегулированию в Афганистане.
*«Талибан» – запрещенная в России террористическая группировка.