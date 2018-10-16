2018-10-16T08:50:33+03:00
Политика

Официальный Кабул согласился участвовать в переговорах по Афганистану в Москве

Представители движения «Талибан»* давно сообщили о готовности приехать в Россию на встречу с правительственной делегацией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Все стороны переговоров по Афганистану подтвердили свое участиеВсе стороны переговоров по Афганистану подтвердили свое участиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители официального Кабула согласились приехать в Москву на встречу с талибами*, дата мирных переговоров может быть объявлена уже на этой неделе.

«Все стороны подтвердили свое участие. Дату мы, вероятно, объявим на этой неделе. Талибы и афганское правительство участвуют в заседании московского формата, где будут еще десять других участников», - сообщил газете «Известия» директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

Он уточнил, что получить согласие официального Кабула участвовать в московской встрече удалось лишь после переговоров между внешнеполитическими ведомствами России и Афганистана в конце сентября, а окончательный ответ был получен на днях.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, изначально афганские дипломаты наотрез отказывались принимать участие в московской встрече, а вот руководство движения «Талибан»* давно объявило о готовности к переговорам по мирному урегулированию в Афганистане.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая группировка.

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