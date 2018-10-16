2018-10-16T09:13:11+03:00
Происшествия

Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Москве

По данным Гидрометцентра, уже на этой неделе в столице ожидается резкое похолодание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Бабье лето — это осенний период теплой, ясной и сухой погодыБабье лето — это осенний период теплой, ясной и сухой погодыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже в эту субботу, 20 октября, теплая и сухая погода в Москве и на всей европейской территории России сменится резким похолоданием и дождями. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу уже все. Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное. Это значит, что температура упадет градуса на 4-5", - рассказал специалист.

По его словам, такого продолжительного бабьего лета, да еще и совпавшего с "золотой осенью", не было уже довольно давно. Безоблачная, ясная и просто "замечательная" погода продержится еще включительно до четверга, а вот пятница станет переходным днем. В столице начнут появляться облака и небольшие осадки, а столбики термометров поползут вниз. Так, температура воздуха в конце недели будет примерно на 10 градусов ниже, чем в начале.

"В воскресенье тоже ничем порадовать не могу. Температура понизится на пару градусов. Будет 7-9 градусов тепла днем и небольшие дожди", - цитирует ТАСС научного руководителя.

Сайт kp.ru писал о том, что 15 октября 2018 года стало самым теплым за последнюю четверть века. Однако в этот вторник может быть поставлен новый температурный рекорд.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При обвале шахты в Китае погибли два горняка, судьба еще 17 человек неизвестна
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Вводить режим ЧС во Владикавказе после пожара на заводе нет необходимости
Московское "Динамо" сенсационно победило дома питерский "Зенит" 1:0
При сходе поезда с рельсов на Тайване погибли не менее 18 человек
МИД Германии раскритиковал заявление США о возможном выходе из Договора о РСМД
Неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады в Афинах
Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России
Число пострадавших при стрельбе и взрыве в Керчи возросло до 73 человек
Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы
"Нож у горла НАТО": Австралийский журналист заявил о "милитаризации" Калининграда
Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура
МИД РФ допустил «военно-технический» ответ на выход США из международных соглашений
Британские чиновники рассматривают план проведения второго референдума по Brexit
Посольство РФ подтвердило гибель двух российских туристов на Кипре
Глава Минобороны Великобритании: Лондон поддержит выход США из Договора о РСМД
Умер режиссер Дэнни Лейнер
Дисквалифицированный Акинфеев отправился в Рим на матч с «Ромой»
Израиль открыл КПП на границе с сектором Газа
США задумались о пересмотре договора СНВ-III
«Мешает планам Вашингтона на тотальное доминирование»: Рябков прокомментировал возможный выход США из Договора о РСМД
«Закладывает мину под весь процесс разоружения»: Слуцкий прокомментировал решение Трампа о выходе США из Договора о РСМД