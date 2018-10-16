Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Москве

16 Окт. 09:13 2018-10-16T09:13:11+03:00

По данным Гидрометцентра, уже на этой неделе в столице ожидается резкое похолодание

Изменить размер текста: A A

Уже в эту субботу, 20 октября, теплая и сухая погода в Москве и на всей европейской территории России сменится резким похолоданием и дождями. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу уже все. Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное. Это значит, что температура упадет градуса на 4-5", - рассказал специалист.

По его словам, такого продолжительного бабьего лета, да еще и совпавшего с "золотой осенью", не было уже довольно давно. Безоблачная, ясная и просто "замечательная" погода продержится еще включительно до четверга, а вот пятница станет переходным днем. В столице начнут появляться облака и небольшие осадки, а столбики термометров поползут вниз. Так, температура воздуха в конце недели будет примерно на 10 градусов ниже, чем в начале.

"В воскресенье тоже ничем порадовать не могу. Температура понизится на пару градусов. Будет 7-9 градусов тепла днем и небольшие дожди", - цитирует ТАСС научного руководителя.

Сайт kp.ru писал о том, что 15 октября 2018 года стало самым теплым за последнюю четверть века. Однако в этот вторник может быть поставлен новый температурный рекорд.