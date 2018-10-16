2018-10-16T09:13:21+03:00
Экономика

Руководству проблемных банков запретят выезжать за рубеж

Запрет коснется не только директоров, но и владельцев кредитных учреждений, где начались проблемы
Ася РОМАНЧУК
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Руководству проблемных банков запретят выезжать за рубежРуководству проблемных банков запретят выезжать за рубежФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутаты решили ограничить выезд за границу банкирам, в чьих банках начались сложности. Речь идет об отозванной лицензии, временном управляющем из ЦБ или санации.

Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Проект расширит предложения, которые были вынесены Владимиром Жириновским: набелить Банк России правом передавать пограничникам списки банкиров, которым стоит временно ограничить выезд за рубеж. Это поможет сохранить капиталы в стране.

Основным критерием для ограничения выезда будет оценка ЦБ. Если банк видит, что финансовая стабильность подорвана, а вкладчики не могут безотлагательно получить свои деньги, то будут применяться ограничительные меры для руководства.

Ограничение будет введено на срок, пока ведется разбирательство со стороны регулятора. Довольно часто проблемы у банка начинаются из-за финансовых преступлений, а недобросовестные руководители сбегают из страны весте со своими активами.

ЦБ поддерживает данный законопроект, а вот юристы высказывают опасение: не будет ли злоупотреблений со стороны регулятора, пишет газета "Известия".

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