После неудачи на выборах в Баварии лидеру ХСС грозит отставка

16 Окт. 09:15 2018-10-16T09:15:42+03:00

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После неудачи на выборах в земельный парламент Баварии члены регионального отделения Христианско-социального союза (ХСС) решили отправить в отставку лидера партии Хорста Зеехофера.

«После формирования правительства мы хотим проведения партийного съезда с целью обновления кадров и замены Хорста Зеехофера», - заявил телеканалу N-TV Юрген Баумгартнер, возглавляющий ячейку ХСС в районе Кронах.

Он уточнил, что такое решение было «единодушно» принято на заседании партийного руководство в Кронахе вечером 15 октября. При этом Баумгартнер подчеркнул, что соратники по ХСС высоко ценят заслуги Зеехофера и очень благодарны ему за работу, но его время прошло.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель после выборов в Баварии пришла к выводу, что немцы перестали доверять политикам, несмотря на отличные экономические показатели и практически полное отсутствие безработицы.