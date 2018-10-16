2018-10-16T09:15:42+03:00
Политика

После неудачи на выборах в Баварии лидеру ХСС грозит отставка

Хорст Зеехофер долгие годы возглавлял и Христианско-социальный союз, и баварское правительство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер с канцлером Германии Ангелой МеркельПремьер-министр Баварии Хорст Зеехофер с канцлером Германии Ангелой МеркельФото: REUTERS
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После неудачи на выборах в земельный парламент Баварии члены регионального отделения Христианско-социального союза (ХСС) решили отправить в отставку лидера партии Хорста Зеехофера.

«После формирования правительства мы хотим проведения партийного съезда с целью обновления кадров и замены Хорста Зеехофера», - заявил телеканалу N-TV Юрген Баумгартнер, возглавляющий ячейку ХСС в районе Кронах.

Он уточнил, что такое решение было «единодушно» принято на заседании партийного руководство в Кронахе вечером 15 октября. При этом Баумгартнер подчеркнул, что соратники по ХСС высоко ценят заслуги Зеехофера и очень благодарны ему за работу, но его время прошло.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель после выборов в Баварии пришла к выводу, что немцы перестали доверять политикам, несмотря на отличные экономические показатели и практически полное отсутствие безработицы.

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