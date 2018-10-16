Мужчина упал под поезд на станции метро Кузьминки

16 Окт. 09:31 2018-10-16T11:55:35+03:00

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Серьезное ЧП произошло на станции метро Кузьминки в Москве в минувший понедельник, 15 октября, вечером. Мужчина упал на рельсы как раз в тот момент, когда к платформе подъезжал состав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673457" frameborder="0"></iframe> На станции метро Кузьминки произошло падение человека на рельсы.

По словам очевидцев, пассажир остался жив, но получил серьезные травмы. Вероятнее всего, поезд переехал ему ногу.

Судя по кадрам с места происшествия, которые поступили в распоряжение "Комсомольской правды", сначала пострадавшего затащили в вагон, а уже потом полицейские перенесли мужчину на платформу, где ожидали прибытия медиков скорой помощи.

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Выхино" до "Текстильщиков" было временно приостановлено.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент произошел в сентябре на станции метро "Лубянка". Тогда упавшему под поезд человеку повезло гораздо меньше. От полученных травм он скончался.