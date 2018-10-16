2018-10-16T11:55:35+03:00
Происшествия

Мужчина упал под поезд на станции метро Кузьминки

По словам очевидцев, пассажир остался жив, но серьезно пострадал [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поезд переехал мужчине ногуПоезд переехал мужчине ногуФото: скриншот с видео
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Серьезное ЧП произошло на станции метро Кузьминки в Москве в минувший понедельник, 15 октября, вечером. Мужчина упал на рельсы как раз в тот момент, когда к платформе подъезжал состав.

На станции метро Кузьминки произошло падение человека на рельсы.

По словам очевидцев, пассажир остался жив, но получил серьезные травмы. Вероятнее всего, поезд переехал ему ногу.

Судя по кадрам с места происшествия, которые поступили в распоряжение "Комсомольской правды", сначала пострадавшего затащили в вагон, а уже потом полицейские перенесли мужчину на платформу, где ожидали прибытия медиков скорой помощи.

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Выхино" до "Текстильщиков" было временно приостановлено.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент произошел в сентябре на станции метро "Лубянка". Тогда упавшему под поезд человеку повезло гораздо меньше. От полученных травм он скончался.

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