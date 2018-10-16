2018-10-16T10:43:06+03:00
Общество

Минздрав готовит новые меры борьбе с курением

В скором времени в России могут появиться "обезличенные" пачки сигарет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments116
Еще недавно Россия была в числе самых курящих странЕще недавно Россия была в числе самых курящих странФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения России приступило к разработке новых мер по борьбе с курением в рамках федерального проекта "Общественное здоровье". Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, в настоящий момент важно добиться последовательной "денормализации курения", чтобы эта привычка не казалась чем-то естественным и обычным. Именно поэтому Минздрав планирует усилить информирование населения о вреде табака, сократить доступность такой продукции и уменьшить число мест для курения.

Также в скором времени на российских прилавках могут появиться "обезличенные" пачки сигарет, на которых не будет никаких логотипов - лишь названия марок, написанные единым шрифтом. Для этого правда необходимо будет скорректировать законодательство Евразийского экономического союз. В ведомстве уверены, что такие меры позволят снизить розничную продажу табачной продукции с 1,5 тысяч изделий на душу населения до 1,15 тысяч.

"Мы внедрили полный набор базовых мер. Но останавливаться на достигнутом нельзя – с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков", - цитирует РИА Новости Скворцову.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году производство сигарет в России сократилось почти на 20%. И это связано не только с увеличением контрабандной продукции и переходом населения на вейпы, но и с тем, что люди, действительно, стали меньше курить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Страны ЕС потребовали от Эр-Рияда тщательного расследования убийства журналиста
МИД Сирии приравнял действия международной коалиции в Ракке к геноциду
Эрдоган выступит с заявлением по делу саудовского журналиста 23 октября
В Москве и по области из-за тумана объявлен "желтый" уровень опасности
Премьер Словакии выступил с критикой антироссийских санкций
В ночном клубе в Южной Каролине обрушился пол: пострадали 30 человек
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Москву
В ДНР сбили украинский беспилотник, используемый для корректировки огня
Трамп пообещал раскрыть содержание "любовных писем" от Ким Чен Ына
Двух пострадавших при взрыве в Керчи доставили вертолетом в Москву
"Не от большого ума": Горбачев прокомментировал выход США из договора о РСМД
При обвале шахты в Китае погибли два горняка, судьба еще 17 человек неизвестна
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Вводить режим ЧС во Владикавказе после пожара на заводе нет необходимости