Минздрав готовит новые меры борьбе с курением

16 Окт. 10:42 2018-10-16T10:43:06+03:00

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Министерство здравоохранения России приступило к разработке новых мер по борьбе с курением в рамках федерального проекта "Общественное здоровье". Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, в настоящий момент важно добиться последовательной "денормализации курения", чтобы эта привычка не казалась чем-то естественным и обычным. Именно поэтому Минздрав планирует усилить информирование населения о вреде табака, сократить доступность такой продукции и уменьшить число мест для курения.

Также в скором времени на российских прилавках могут появиться "обезличенные" пачки сигарет, на которых не будет никаких логотипов - лишь названия марок, написанные единым шрифтом. Для этого правда необходимо будет скорректировать законодательство Евразийского экономического союз. В ведомстве уверены, что такие меры позволят снизить розничную продажу табачной продукции с 1,5 тысяч изделий на душу населения до 1,15 тысяч.

"Мы внедрили полный набор базовых мер. Но останавливаться на достигнутом нельзя – с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков", - цитирует РИА Новости Скворцову.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году производство сигарет в России сократилось почти на 20%. И это связано не только с увеличением контрабандной продукции и переходом населения на вейпы, но и с тем, что люди, действительно, стали меньше курить.