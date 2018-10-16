2018-10-16T10:54:32+03:00
В мире

В Иране боевики похитили 14 силовиков

Похищение совершили члены террористической группировки
Сакина НУРИЕВА
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В Иране боевики похитили 14 иранских силовиков.В Иране боевики похитили 14 иранских силовиков.Фото: REUTERS
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В юго-восточной части Ирана близ границы с Пакистаном боевики похитили 14 иранских силовиков.

Инцидент произошел во вторник утром, среди похищенных оказались семь ополченцев, пять пограничников и два военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). Об этом сообщило агентство YJC со ссылкой на источники.

Похищение силовиков осуществили членами одной из группировок, признанных в Иране террористической.

Случай произошел в провинции Систан и Белуджистан, где периодически происходят нападения на иранских пограничников.

В сентябре текущего года в Иране произошел теракт, в ходе которого погибли 29 человек, и еще 60 получили ранения.

22 сентября, в городе Ахваз четыре террориста в военной форме открыли огонь по людям прямо во время военного парада. Пострадали 20 человек.

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