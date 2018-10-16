Сильнейшее за последние 130 лет наводнение затопило Францию

16 Окт. 11:22 2018-10-16T11:22:28+03:00

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Жертвами наводнения на юге Франции стали по меньшей мере 13 человек. Стихия, вызванная сильными ливнями, бьет рекорды. До данным метеорологов, таких дождей в стране не было более ста лет. Так, только за минувшие сутки сразу в нескольких регионах страны выпала семимесячная норма осадков.

Синоптики назвали произошедшее наводнение самым масштабным с 1891 года. Так, в некоторых городах страны вода уже достигла уровня второго этажа домов. Известно, что одной из погибших стала монахиня, которую унесло потоками воды.

В коммуне Пезан возник риск прорыва дамбы, из-за чего тысячи местных жителей были эвакуированы. В зону бедствия направлены около трех сотен спасателей, которые помогают потерпевшим во время наводнения. Некоторые жители оказались совсем в безвыходном положении и вынуждены ждать помощи на крыше своих домов, чтобы их могли спасти с помощью вертолета, пишет сайт телеканала «Звезда».

Российский МИД предупредил граждан своей страны о катаклизме во Франции. В ведомстве отметили, что особенно серьезная ситуация наблюдается в департаментах Арьеж, Од, Тарн и Эро, передает телеканал «360».