За участие подростков в несанкционированных митингах введут штраф в 500 тысяч рублей

16 Окт. 12:36 2018-10-16T12:37:23+03:00

Организаторы заплатят за несовершеннолетних на митинге штраф в 500 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме планируют ужесточить наказание за привлечение несовершеннолетних на несанкционированные акции

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Штрафы за привлечение детей к участию в несанкционированных митингах могут неоднократно возрасти. В Госдуме рассматривается вариант, чтобы увеличить наказание для организаторов до полумиллиона рублей.

Депутаты всерьез озаботились проблемой присутствия на несанкционированных митингах и акциях протеста несовершеннолетних участников. Решить эту проблему можно одним способом, уверены парламентарии: внести изменение в КоАП. Если поправка, предусматривающая нововведение, пройдет, то штрафы будут составлять от 30 до 500 тысяч рублей и платить их будут организаторы акций.

Под «вовлечением» подростков будет считаться все призывы прийти на несанкционированное мероприятие, носящее политический окрас.

Депутаты объясняют, что это никак не ущемляет права граждан на изъявление своей воли, взрослые могут протестовать в рамках закона. Детям на таких акциях не место.

Протоколы на нарушителей будут составлять сотрудники полиции. Кроме штрафов будут применяться исправительные работы на срок до 100 часов или административный арест на 15 суток.

Если организатор акции юридическое лицо, то минимальная сумма штрафа возрастает до 250 тысяч рублей, максимальная остается на прежнем уровне – 500 тысяч рублей.

Повторное нарушение будет «стоить» дороже: гражданам от 150 до 300 тысяч рублей, юридическим лицам от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях планирует сегодня на своем заседании поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству, пишет газета «Известия».