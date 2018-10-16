2018-10-16T12:47:54+03:00
Общество

Умер Марк Кривошеев - основатель современного телевидения

Марк Кривошеев умер в ночь на 16 октября
Сакина НУРИЕВА
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Марк Кривошеев в 2011 году. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Владимир РодионовМарк Кривошеев в 2011 году. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов
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Один из основателей современного мирового телевидения, советский и российский ученый Марк Кривошеев умер в возрасте 96 лет.

"Да, к большому сожалению, это так. Умер в ночь на 16 октября", - сообщает ТАСС с ссылкой на источника в окружении ученого.

Марк Кривошеев известен миру благодаря созданию международных телевизионных стандартов. В 1946 году советский ученый спроектировал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате. Кроме того, он также был одним из создателей телевизоров, поддерживающих данных стандарт

Помимо прочего, Кривошеев возглавлял производство телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния". В 1981 он стал обладателем Государственной премии СССР, в 2000-м - премии РФ, в 2002 году ученому вручили премию ТЭФИ.

Напомним, ранее умер советский кинорежиссер, народный артист России Степан Пучинян. Пучинян был автором культового фильма «Повесть о чекисте».

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