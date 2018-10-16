2018-10-16T12:49:40+03:00
Авто

Mazda отзовет в России сотни машин из-за проблем с тормозами

Бракованные авто были проданы в период в 2012 по 2016 год
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Mazda отзывает машины из России из-за проблем с тормозамиMazda отзывает машины из России из-за проблем с тормозамиФото: производителя
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Компания Mazda отзывает из России около 900 автомобилей модели CX-5. Отзыву подлежат машины, проданные в период с 2012 по 2016 году. По данным производителя, в этой серии могут наблюдаться проблемы с системой торможения.

Как уточнили в Росстандарте, причиной отзыва стал возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы. В автомобилях с двигателем SKYACTIVE-D 2.2 он стирается из-за воздействия металлических частиц.

«В результате этого снижается способность обеспечивать разряжение, и при многократном нажатии педали тормоза в течение короткого промежутка времени на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя существует вероятность временного снижения эффективности работы усилителя тормозного привода», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, отмечается, что у этих моделей могут быть и другие проблемы, которые могут привести к выходу из строя резистора и к остановке двигателя.

Отмечается, что владельцев бракованных машин уведомят о необходимости ремонта телефонными звонками и письмами. Все работы по восстановлению автомобиля будут проводиться бесплатно, передает телеканал «360».

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