В Москве умер бывший владелец «Спорт-Экспресс»

16 Окт. 12:51 2018-10-16T13:23:59+03:00

Тело мужчины нашли рядом с многоэтажкой на Осеннем бульваре

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В Москве скончался бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс». Его тело нашли рядом с многоэтажкой на Осеннем бульваре.

ЧП произошло во вторник, 16 октября. Под окнами жилого дома был обнаружен мертвый мужчина. Прибывшие на место полицейские установили личность человека, им оказался Иван Рубин.

Бизнесмену было 67 лет, до 2012 года он владел газетой «Спорт-Экспресс», сообщает «Дни.ру».

Теперь в случившемся будут разбираться следователи. По данному факту проводится проверка. Представители СКР не исключают, что мужчина мог совершить самоубийство. Проверяется его квартира.

Между тем, ФАН со ссылкой на собственный источник сообщает, что у Рубина были финансовые проблемы. Его долги перевалили за 70 тысяч евро, и Иван Рубин получал от угрозы от кредитора.