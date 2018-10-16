Певец Стинг попросил убрать сидячую вип-зону со своих концертов в России

16 Окт. 13:00 2018-10-16T13:00:48+03:00

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Английский певец Стинг попросил убрать всю сидячую вип-зону во время своих концертов в России и организовать свое выступление в более подвижном формате. Другая причина категорического отказа певца от вип-зоны: очень дорогие цены на билеты, из-за чего многие фанаты не смогут позволить себе увидеть кумира вживую.

- Мы немного другую компоновку делаем. Во-первых, не будет випов. Он (Стинг) сказал, что если будут випы, то никакой работы не будет. Випов не будет ни в одном городе, даже в Москве… Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого,- прокомментировал Иван Гомельский, организатор концерта Стинга в Казани.

Главной особенностью предстоящих концертов является то, что исполняемая музыка будет более энергичной и драйвовой. Обычно на концертах Стинга звучит более спокойная музыка, и наличие вип-зон становится более уместным, сообщает "РИА-Новости".

В этом году знаменитый британский певец Стинг приедет в Россию вместе с регги-исполнителем Шэгги. Они представят публике свой совместный альбом под названием «44/876». Исполнители выступят в четырех российских городах: 11 ноября в Москве, 5 ноября в Екатеринбурге, 7 ноября в Казани и 9 ноября в Санкт-Петербурге.