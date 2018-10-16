Эксперты рассчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку

16 Окт. 12:59 2018-10-16T12:59:11+03:00

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Для "комфортного" обслуживания ипотеки с сохранением привычного образа жизни месячный размер семейного дохода должен составлять в среднем 70,3 тысячи рублей. Такие данные приводятся в исследовании Национального бюро кредитных историй.

Эксперты выяснили, что за последние шесть месяцев ипотека стала менее доступной для россиян, а средний коэффициент необходимого дохода вырос на 8,7% по сравнению с мартом. По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, это связано, прежде всего, с тем, что из-за снижения размера первоначального взноса увеличился средний размер кредита.

"Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился - помимо сокращения размера первоначального взноса, снизились и процентные ставки по ипотеке. Вместе с тем, из-за этого выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним", - приводятся слова гендиректора на сайте бюро.

Согласно данным исследования, дороже всего ипотека обойдется москвичам, где для ее "комфортного" обслуживания необходим семейный доход в размере 135,9 тысячи рублей. Следом идет Московская область, жителям которой нужно зарабатывать не меньше 101,4 тысячи рублей. Для Ямало-Ненецкого автономного округа этот показатель составляет 86,7 тысячи рублей. При этом для жителей Кировской, Вологодской, Челябинской, Алтайской и Оренбургской областей ипотечный кредит наиболее доступен. Для его одобрения жители регионов должны зарабатывать от 45,4 до 51,3 тысячи рублей.

Стоит отметить, что показатель "комфортного" обслуживания жилищного кредита рассчитывается из соотношения ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

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