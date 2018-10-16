2018-10-16T13:10:54+03:00
Политика

Порошенко намерен передать Андреевскую церковь в пользование Константинополя

Таким образом президент Украины хочет отблагодарить патриархат за предоставление его стране автокефалии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: ZUMA TASSПрезидент Украины Петр Порошенко. Фото: ZUMA TASS
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Президент Украины Петр Порошенко планирует передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Соответствующей законопроект будет зарегистрирован в ближайшее время. Такое заявление сделала представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она подчеркнула, что таким образом Порошенко хочет продемонстрировать поддержку решению Вселенского патриархата о предоставлении Украине автокефалии, а потому призывает депутатов голосовать за принятие законопроекта.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху — как символический жест, что в святое андреевское время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - цитирует NewsOne Луценко.

Напомним, что ранее на заседании Священного Синода Русская православная церковь сообщила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Причиной стало его решение о предоставлении Украине автокефалии., снятии анафемы с лидера раскольников Филарета и отмене указа о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Порошенко назвал такие действия РПЦ ведущими на путь "самоизоляции".

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