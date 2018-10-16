В РПЦ заверили, что проблем с доставкой Благодатного огня в Россию не будет

16 Окт. 13:24 2018-10-16T13:25:18+03:00

Ссора между Московским и Константинопольским патриархатами никак не повлияет на данную церемонию

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Традиционное принесение Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху состоится, несмотря на сложную ситуацию в отношениях между Русской и Вселенской православными церквями. Такое заявление сделал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами", - сказал он.

По словам священника, сложности могут возникнуть лишь с доставкой святынь из подконтрольных Константинопольскому патриархату церквей. В ближайшее время это точно невозможно будет сделать, передает ТАСС.

Напомним, что отношения между РПЦ и Константинополем ухудшились после того, как последний решил предоставить Украине автокефалию и снять анафему с лидера раскольников Филарета. Также возмущение вызвала отмена указа о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, передает сайт kp.ru.