Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Кривошеева

16 Окт. 13:35 2018-10-16T13:35:32+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского учёного Марка Кривошеева, который скончался минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В телеграмме, текст которой был опубликован на сайте президента, говорится о том, что Марк Иосифович являлся выдающимся представителем российской научно-технической, инженерной мысли и за свою долгую жизнь внёс поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий. Кроме того, он сделал очень многое для внедрения современных стандартов цифрового телевещания не только в нашей стране, но и во всем мире.

"Плодотворная исследовательская, организаторская деятельность, передовые открытия и разработки снискали ему высокий, непререкаемый авторитет в международном научном, информационном сообществе", - говорится в письме.

Сайт kp.ru писал о том, что одного из основателей современного телевидения не стало в ночь на 16 октября. Ему было 96 лет.