2018-10-16T13:46:36+03:00
Политика

Макрон провел кадровые перестановки в правительстве Франции

В кабмине сменились министры внутренних дел, культуры, сельского хозяйства и управления территориями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел существенные кадровые перестановки в правительстве страны. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Так, например, новым министром культуры стал Франк Риестер, а сельскохозяйственное ведомство возглавил Дидье Гийом. Руководителем же министерства управления территориями и связей с территориальными сообществами был назначен Жаклин Гуро.

Кроме того, сменился глава МВД. Им стал политический единомышленник главы государства Кристоф Кастанер, передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что предыдущий министр внутренних дел Жерар Колон досрочно ушел в отставку по собственному желанию, при этом Макрон вовсе не хотел отпускать его с этой должности, однако со второго раза все же подписал соответствующее заявление. Сам экс-глава ведомства объяснил такое решение желанием вернуться на пост мэра Лиона.

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