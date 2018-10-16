Макрон провел кадровые перестановки в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон провел существенные кадровые перестановки в правительстве страны. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Так, например, новым министром культуры стал Франк Риестер, а сельскохозяйственное ведомство возглавил Дидье Гийом. Руководителем же министерства управления территориями и связей с территориальными сообществами был назначен Жаклин Гуро.
Кроме того, сменился глава МВД. Им стал политический единомышленник главы государства Кристоф Кастанер, передает AFP.
Сайт kp.ru писал о том, что предыдущий министр внутренних дел Жерар Колон досрочно ушел в отставку по собственному желанию, при этом Макрон вовсе не хотел отпускать его с этой должности, однако со второго раза все же подписал соответствующее заявление. Сам экс-глава ведомства объяснил такое решение желанием вернуться на пост мэра Лиона.