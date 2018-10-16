ФАС продолжает настаивать на введении гибкого акциза на бензин

16 Окт. 14:20 2018-10-16T14:20:08+03:00

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прокомментировали ситуация с ценами на бензин в России Фото: Евгения ГУСЕВА

В Федеральной антимонопольной службе уверены, что налог должен меняться в зависимости от того, какой уровень цен на внешнем рынке

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Во вторник, 16 октября, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прокомментировали ситуация с ценами на бензин в России.

Как отметил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, его служба продолжает настаивать на введении гибкого акциза на топливо, то есть на том, чтобы акцизный налог менялся в зависимости от того, какой уровень цен на внешнем рынке. По мнению Голомолзина, это свело бы все опасения о подорожании бензина к минимуму.

«Если будет это уточнение, то опасения (о подорожании топлива) минимальны. Если не будет, то - вопрос последующего обсуждения», - приводит слова замруководителя Федеральной антимонопольной службы ТАСС.

При этом, по словам Анатолия Голомолзина, механизмы гибкого реагирования на ситуацию на рынке нефтепродуктов у российского правительства имеются. Однако, как подчеркнул замглавы ФАС, основная задача состоит в том, чтобы этот механизм работал в автоматическом режиме. «Обсуждение этого вопроса продолжается», - добавил Голомолзин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник Счетная палата предупредила о резком скачке цен на бензин с 1 января 2019 года. Это, как отметили в ведомстве, может вынудить правительство принимать новые компенсационные меры.