«Надеемся, что мудрость восторжествует»: Песков прокомментировал конфликт РПЦ с Константинополем

16 Окт. 14:36 2018-10-16T14:37:09+03:00

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом. В частности, представитель Кремля заметил, что государство не можем вмешиваться в церковные дела, однако православие является одной из основных религий в России, поэтому российским властям «не безразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквами».

Также Песков подчеркнул, что разрыв евхаристического общения с Константинополем вызывает озабоченность. «Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность», - сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь выразил надежду на то, что «мудрость восторжествует» и интересы РПЦ будут соблюдены. «Мы надеемся на то, что все- таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», - приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.