2018-10-16T14:48:57+03:00
Политика

Песков прокомментировал осуществление российско-турецкого меморандума по Идлибу

Кремль удовлетворен тем, как работает турецкая сторона
Сакина НУРИЕВА
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Провинция Идлиб в Сирии.Провинция Идлиб в Сирии.Фото: REUTERS
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция продолжают вести переговоры по осуществлению российско-турецкого меморандума о нормализации ситуации в Идлибе, где с 15 октября должна была действовать демилитаризованная зона

«По той информации, которую мы получаем от наших военных, меморандум выполняется. Они удовлетворены и тем, как работает турецкая сторона. Ожидать, что всё будет происходить гладко и без шероховатостей невозможно», — цитирует Пескова "Известия".

17 сентября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали «Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии». Соглашение направлено на вывод радикальных боевиков с территории.

В октябре текущего года Турция и Россия установили пределы демилитаризованной зоны в Идлибе. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что наложены контакты с турецкой стороной.

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