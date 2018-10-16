После проведения Чемпионата мира по футболу в России ВВП вырос на 952 млрд рублей
Суммарный эффект ЧМ по футболу 2018 для ВВП России составил 952 млрд рублей. За основу берутся те самые пять лет (с 2013 по 2018), когда проводилась подготовка, организация и сами матчи в 11 городах РФ.
А долгосрочный эффект от проведения ЧМ-2018 составит 150-210 млрд в год. Около трети этой суммы правительство планирует потратить на развитие туризма.
Об этой информации сообщил на сайте оргкомитет «Россия-2018». В документе говорится о исследовании влияния ЧМ в России на экономическую, социальную и экологическую сферы.
- 952 млрд рублей - суммарное влияние чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013-2018 гг., что составляет около 1% годового значения ВВП. От 2% до 20% годового значения ВВП составил суммарный вклад ЧМ-2018 в экономику каждого из регионов- организаторов, прокомментировали эксперты оргкомитета.
Более того, в документе указано, что в период с 2013 по 2018 год было создано 315 тысяч рабочих мест. Это способствовало увеличению доходов россиян на 259 млрд рублей.
Всего на подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу Россия потратила около 588 млрд рублей.