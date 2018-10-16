2018-10-16T14:51:00+03:00
Спорт

После проведения Чемпионата мира по футболу в России ВВП вырос на 952 млрд рублей

Около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Чемпионат мира по футболу принес России 952 миллиарда рублейЧемпионат мира по футболу принес России 952 миллиарда рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Суммарный эффект ЧМ по футболу 2018 для ВВП России составил 952 млрд рублей. За основу берутся те самые пять лет (с 2013 по 2018), когда проводилась подготовка, организация и сами матчи в 11 городах РФ.

А долгосрочный эффект от проведения ЧМ-2018 составит 150-210 млрд в год. Около трети этой суммы правительство планирует потратить на развитие туризма.

Об этой информации сообщил на сайте оргкомитет «Россия-2018». В документе говорится о исследовании влияния ЧМ в России на экономическую, социальную и экологическую сферы.

- 952 млрд рублей - суммарное влияние чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013-2018 гг., что составляет около 1% годового значения ВВП. От 2% до 20% годового значения ВВП составил суммарный вклад ЧМ-2018 в экономику каждого из регионов- организаторов, прокомментировали эксперты оргкомитета.

Более того, в документе указано, что в период с 2013 по 2018 год было создано 315 тысяч рабочих мест. Это способствовало увеличению доходов россиян на 259 млрд рублей.

Всего на подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу Россия потратила около 588 млрд рублей.

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