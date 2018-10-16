Расцвел самый большой и дурно пахнущий цветок в мире

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-16T17:40:19+03:00

Посмотреть на это чудо можно в лондонском ботаническом саду

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Цветок под названием аморфофаллус титанический расцвел в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Это растение известно как самое жутко пахнущее в мире, а его цветок достигает невероятных размеров.

Именно благодаря этим особенностям аморфофаллус титанический был занесен в Книгу рекордов Гиннеса дважды: и как самый крупный в мире цветок, и как самый вонючий.

Примечательно, что цветет растение всего пару дней. В это время высота цветка достигает трех метров. При этом запах гиганта напоминает смесь гнилой рыбы и тухлых яиц, пишет сайт «Свободная пресса».

Аморфофаллус титанический был занесен в Книгу рекордов Гиннеса дважды: и как самый крупный в мире цветок, и как самый вонючийФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Добавим, что часть этого чудо-растения находится под землей. Клубень цветка достигает порядка пятидесяти килограммов. При это растение имеет и полезные свойства. В странах Индокитая его используют в пищу, пишет сайт argumenti.ru.