16 Окт. 15:00 2018-10-16T15:00:33+03:00

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В минувший понедельник, 15 октября, в городе Эспоо умер Арто Паасилинна - известный финский писатель, автор романа "Год зайца". Смерть настигла мужчину в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе издательства Werner Sderstrm Ltd, которое занимается выпуском книг классических финских авторов.

"Он был одним из самых значимых представителей финской литературы, выпустив 35 романов и множество других произведений", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Арто Паасилинна родился в 1942 году в Лапландии. В 60-70-е годы он работал журналистом для различных газет, а свой первый роман под названием "Операция Финляндия" опубликовал в 1972-м. Однако славу ему принесло другое произведение - "Год зайца". Всего же по книгам Паасилинна было снято несколько фильмов, поставлено пару спектаклей, а также отдельные его романы были адаптированы в комиксы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в 2018 году скончались также легендарные российские писатели - Эдуард Успенский и Владимир Войнович.