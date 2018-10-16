2018-10-16T15:05:16+03:00
Звезды

Мединский прокомментировал скандал с «комедией» о блокаде Ленинграда

Как заметил министр, фильм «Праздник» снимается на частные деньги и пока еще его никто не видел
Дарья ИВАШКИНА
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Министр культуры РФ Владимир МединскийМинистр культуры РФ Владимир МединскийФото: Александр ГЛУЗ
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Министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая во вторник, 16 октября, на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, прокомментировал скандал с «комедией» про блокаду Ленинграда. Речь идет о фильме «Праздник» режиссера Алексея Красовского, который известен также по ленте «Коллектор».

Как заявил Мединский, вопрос о выдаче прокатного удостоверения «черной комедии» будет решаться после того, как фильм поступит в Минкультуры. Только тогда ведомство сможет понять, соответствует ли картина действующему российскому законодательству. Пока же, по словам министра, фильм еще никто не видел.

«Фильм никто не видел, мы даже не знаем, снят ли он, он снимается на частные деньги. Когда он будет снят и соответствующие материалы будут в министерстве культуры, будет принято решение о его соответствии действующему законодательству», - приводит слова главы Минкульта РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что режиссер Алексей Красовский снимает так называемую черную комедию «Праздник», рассказывающую про события в блокадном Ленинграде. Многим эта идея не понравилась. Так, секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак даже обратился к руководителю Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием не выдавать этому фильму прокатное удостоверение.

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