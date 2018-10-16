Экипаж Ryanair провел ночь на полу из-за отсутствия гостиниц
В Сети активно обсуждается фото спящего на полу экипажа авиакомпании Ryanair. Рейс был задержан в испанском городе Малага из-за шторма, а экипажу не нашлось гостиницы.
Снимком поделился бывший пилот авиакомпании Джим Аткинсон, указав, что компания «заработала 1,25 миллиарда евро в этом году, но не будет размещать задержавшиеся экипажи в отеле на ночь».
Большинство пользователей поддержали пилота в его возмущении, но были и те, кто назвал фото постановочным, так как «женщина спереди выглядит так, словно улыбается».
Сам Аткинсон позже прокомментировал, что фото было «протестным». Экипаж хотел рассказать об условиях работы в «Ryanair».
Экипаж авиакомпании Ryanair провел ночь на полу
В авиакомпании подтвердили, что экипаж остался на ночь в аэропорту и провел в данной комнате с часа ночи до шести утра, после их перевели в VIP-зал. Гостиничные номера не были предоставлены, так как все ураган Лесли достиг берега Португалии и все самолеты переправляли в Малагу. На следующий день экипаж доставили в город Порту в качестве пассажиров, сообщает «Ридус».