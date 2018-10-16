2018-10-16T15:17:44+03:00
Общество

Экипаж Ryanair провел ночь на полу из-за отсутствия гостиниц

Фото спящих бортпроводников и командира судна попало в Сеть и вызвало возмущение пользователей
Ася РОМАНЧУК
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Экипаж Ryanair провел ночь на полу из-за отсутствия гостиницЭкипаж Ryanair провел ночь на полу из-за отсутствия гостиницФото: Алина НИЗАМОВА
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В Сети активно обсуждается фото спящего на полу экипажа авиакомпании Ryanair. Рейс был задержан в испанском городе Малага из-за шторма, а экипажу не нашлось гостиницы.

Снимком поделился бывший пилот авиакомпании Джим Аткинсон, указав, что компания «заработала 1,25 миллиарда евро в этом году, но не будет размещать задержавшиеся экипажи в отеле на ночь».

Большинство пользователей поддержали пилота в его возмущении, но были и те, кто назвал фото постановочным, так как «женщина спереди выглядит так, словно улыбается».

Сам Аткинсон позже прокомментировал, что фото было «протестным». Экипаж хотел рассказать об условиях работы в «Ryanair».

В авиакомпании подтвердили, что экипаж остался на ночь в аэропорту и провел в данной комнате с часа ночи до шести утра, после их перевели в VIP-зал. Гостиничные номера не были предоставлены, так как все ураган Лесли достиг берега Португалии и все самолеты переправляли в Малагу. На следующий день экипаж доставили в город Порту в качестве пассажиров, сообщает «Ридус».

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