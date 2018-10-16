Иран увеличил дальность действия своих баллистических ракет до 700 км

16 Окт. 15:31 2018-10-16T15:31:51+03:00

Тегеран намерен помешать транзиту нефти через Ормузский пролив в случае, если Вашингтон вознамерится прервать экспорт иранской нефти

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Иран расширил дальность действий своих баллистических ракет "земля-море" до 700 км. Об этом в среду заявил командующий ВВС и ВКС Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

"Нам удалось создать баллистические, не круизные, средства, которые могут ударить по любому судну или кораблю на расстоянии в 700 км", - цитирует Хаджизаде Reuters.

Хаджизаде сказал, что гвардейцы сосредоточили свое внимание на расширении диапазона ракет "земля-море" после того, как десять лет назад лидер Ирана Али Хаменеи обратил внимание военных на увеличении действия ракет.

Ранее Тегеран утверждал, что его ракетная программа направлена лишь на оборону. Однако сейчас Иран угрожает помешать транзиту нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Вашингтон попытается повлиять на экспорт иранской нефти.

Хаджизаде не указал, какая дальность действия была у предыдущих ракет. В 2008 году Иран продемонстрировал ракету "земля-море", которая, как утверждает Тегеран, может ударить по цели на расстоянии порядка 290 км.

Напомним, ранее Иран ударил ракетами по сирийским боевикам, устроившим теракт в Ахвазе.