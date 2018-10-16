2018-10-16T15:31:54+03:00
Политика

Кустурица станет советником члена президиума Боснии и Герцеговины

Об этом сообщил сам новоизбранный лидер БиГ Милорад Додик
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер Эмир КустурицаРежиссер Эмир КустурицаФото: Елена СТЕПАНОВА
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Югославский кинорежиссер Эмир Кустурица войдет в президиум Боснии и Герцеговины, который является коллективным органом, состоящим из трех глав государства. Об этом сообщил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик, оставляющий свой пост.

Сайт kp.ru писал о том, что 7 октября в стране прошли выборы депутатов и глав законодательных собраний, а также членов Парламентской ассамблеи. Согласно данным с участков в РС, членом президиума от сербов стал именно Додик.

"Первым моим шагом в Сараево будет назначение режиссера Эмира Кустурицы своим советником", - сообщил глава республики.

Он также рассказал, что его кабинет будет расположен в муниципалитете Восточное Сараево, однако работать Додик готов лишь при условии появления флага РС над входом президиума, иначе - только по видеосвязи, передает РИА Новости.

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