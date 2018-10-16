2018-10-16T15:54:43+03:00
Экономика

Верховный суд РФ отклонил жалобу Siemens на решения инстанций по "крымским турбинам"

Немецкий концерн неоднократно требовал признать недействительным договор на поставку четырех установок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верховный суд РФ отказал немецкому концерну Siemens AGВерховный суд РФ отказал немецкому концерну Siemens AGФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу немецкого концерна Siemens AG и совместного с "Силовыми машинами" предприятия "Сименс Технологии Газовых Турбин", которая опротестовывала предыдущие решения нижестоящих инстанций по иску к "Технопромэкспорту" о газовых турбинах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, представители компании хотели, чтобы данная ситуация были рассмотрена судебной коллегией ВС. Соответствующая жалоба была подана еще в конце августа.

Напомним, что Siemens уже не раз получала отказы в иске к структурам Ростеха. Немецкая компания требует признать недействительными договоры на поставку газовых турбин, а также вернуть ей всё оборудование

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о четырех газотурбинных установках, которые были изготовлены для таманской ТЭС, но в итоге поставлены в Крым. В немецком концерне заявили, что сделка была якобы заключена "под влиянием обмана" и в нарушении санкционного режима, а потому потребовали признать договор недействительным.

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