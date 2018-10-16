Трамп собрал $106 млн на свою президентскую кампанию в 2020 году
Президент США Дональд Трамп собрал уже $106 млн на свою избирательную кампанию, которая пройдет в ноябре 2020 года.
В период с июля по сентябрь текущего года в избирательный фонд Трампа под названием "Сделаем Америку снова великой" поступали пожертвования от граждан в размере до 200 долларов. Сообщает издание The Hill со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии (ФИК).
Дональд Трамп подал документы на переизбрание в ФИК 20 января 2017 года - в первый же день вступления в должность президента. До него претенденты начинали свою избирательную кампанию спустя два года после прихода к власти.
Во время своей первой кампании, в ноябре 2016 года, Дональд Трамп потратил 322 млн долларов, в том числе собственных 66 млн.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Китай "угрожает" выборам в США больше, чем Россия. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что в президентские выборы в ноябре 2016 года «вмешались» и Москва, и Пекин.