2018-10-16T16:15:42+03:00
В мире

Трамп собрал $106 млн на свою президентскую кампанию в 2020 году

В избирательный фонд "Сделаем Америку снова великой" поступали пожертвования от граждан в размере до 200 долларов
Сакина НУРИЕВА
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Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп собрал уже $106 млн на свою избирательную кампанию, которая пройдет в ноябре 2020 года.

В период с июля по сентябрь текущего года в избирательный фонд Трампа под названием "Сделаем Америку снова великой" поступали пожертвования от граждан в размере до 200 долларов. Сообщает издание The Hill со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии (ФИК).

Дональд Трамп подал документы на переизбрание в ФИК 20 января 2017 года - в первый же день вступления в должность президента. До него претенденты начинали свою избирательную кампанию спустя два года после прихода к власти.

Во время своей первой кампании, в ноябре 2016 года, Дональд Трамп потратил 322 млн долларов, в том числе собственных 66 млн.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Китай "угрожает" выборам в США больше, чем Россия. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что в президентские выборы в ноябре 2016 года «вмешались» и Москва, и Пекин.

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