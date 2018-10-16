У прихожан РПЦ не возникнет проблем с Благодатным огнем

16 Окт. 16:41 2018-10-16T16:41:28+03:00

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Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков заявил, что в связи с прекращением евхаристического общения прихожане РПЦ не смогут привозить в Россию святыни из храмов Константинопольского патриархата, однако, это не касается Благодатного огня.

Волов отметил, что принесение святынь происходит по договоренности двух церквей или отдельных епархий. Под подчинением Константинопольского патриархата находятся Честной пояс Пресвятой Богородицы, части тернового венца Спасителя, мощи святых, чудотворные иконы.

По словам представителя РПЦ, разногласия не коснутся святынь, которые хранят другие церкви. В частности, не должно возникнуть проблем с прибытием в Россию Благодатного огня.

В интервью с ТАСС Волков также упомянул Пантелеимоновый монастырь на Афоне. По словам представителя, нет причин, по которой его насельники должны покинуть обитель.

Напомним, ранее на заседании Священного Синода РПЦ приняло решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Ранее же Украине предоставили автокефалию, сняли анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.