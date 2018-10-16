Ушаков заявил, что встреча Путина с Ким Чен Ыном может состояться в этом году
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава нашего государства Владимир Путин может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца этого года. По его словам, вопрос о встрече двух лидеров в текущем году стоит на повестке дня.
«На повестке дня вопрос о встрече Путина с северокорейским лидером стоит в этом году», - сказал Ушаков.
При этом советник нашего президента подчеркнул, что вопросы подготовки саммита в настоящее время обсуждаются, однако договоренности о времени и месте переговоров пока не достигнуты.
«Обсуждаются различные варианты. Были предложения с российской и северокорейской стороны, но пока еще не достигнуты договоренности о проведении встречи и где конкретно она состоится», - уточнил политик.
Кстати, отметим, в июле этого года северокорейский лидер встречался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Как сообщал сайт kp.ru, переговоры прошли в Сингапуре. Это был первый в истории саммит США - КНДР.
При этом еще в конце мая появилась информация о вероятной встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына. Именно тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь в Северной Корее с визитом, пригласил лидера КНДР приехать в Россию.