2018-10-16T16:50:29+03:00
Политика

Страна отметит юбилей Кабардино-Балкарии

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования республики
Олег Фролов
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«В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием образования Кабардино-Балкарской республики постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики», говорится в указе.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

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