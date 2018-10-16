Страна отметит юбилей Кабардино-Балкарии

16 Окт. 16:50 2018-10-16T16:50:29+03:00

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования республики

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«В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием образования Кабардино-Балкарской республики постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики», говорится в указе.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.