В России призвали спокойно отнестись к переходу иерархов УПЦ МП под эгиду Константинополя

16 Окт. 17:14 2018-10-16T17:14:46+03:00

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В России призвали спокойно отнестись к заявлению епископа Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), который провозгласил себя клириком Константинополя. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что в этом случае не стоит считать епископа предателем.

«Слова Драбинко о том, что он стал клириком Константинополя, нельзя расценивать как предательство Московского патриархата, но и нельзя относиться к ним как к попытке сохранить имущество УПЦ МП от возможных нападок украинских радикалов.

Потому что всем известно, что господин Драбинко является сторонником украинского национализма и идеи автокефалии», - приводит слова Безпалько ФАН.

Эксперт добавил, что считать митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского перателем — неправильно. По замечанию Безпалько, священнослужитель всегда был на стороне Украины, хотя формально и числился на стороне России.

В целом, эксперт сравнил происходящее с исповедью, которая должна показать истинную суть украинских представителей.

«Возможно, будут отнимать имущество, кого-то к чему-то принуждать. Но это можно сравнить с исповеданием, моментом истины, когда люди делают выбор, понимая, что за ним могут последовать какие-то испытания», - подчеркнул Богдан Безпалько.