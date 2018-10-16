2018-10-16T17:28:47+03:00
В мире

Турецкая полиция нашла в саудовском консульстве доказательства убийства журналиста

По некоторым данным, минувшей ночью правоохранители в течение девяти часов осматривали территорию дипмиссии
Дарья ИВАШКИНА
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Минувшей ночью турецкие правоохранители в течение девяти часов осматривали территорию генконсульства Саудовской Аравии в СтамбулеМинувшей ночью турецкие правоохранители в течение девяти часов осматривали территорию генконсульства Саудовской Аравии в СтамбулеФото: REUTERS
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Во вторник, 16 октября, появилась информация о том, что полиция Турции нашла доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По некоторым данным, улики, указывающие на то, что обозреватель Washington Post был убит, обнаружили в ходе осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя турецких властей.

Между тем ранее турецкие СМИ выяснили, что минувшей ночью правоохранители в течение девяти часов осматривали территорию дипмиссии. В частности, специалисты взяли пробы грунта во дворе, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, который с 2017 года проживает в США, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Причем в Турции практически сразу заявили, что мужчину убили в дипмиссии, однако Эр-Рияд подобные обвинения отвергает.

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