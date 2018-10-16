Турецкая полиция нашла в саудовском консульстве доказательства убийства журналиста

16 Окт. 17:25 2018-10-16T17:28:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 16 октября, появилась информация о том, что полиция Турции нашла доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По некоторым данным, улики, указывающие на то, что обозреватель Washington Post был убит, обнаружили в ходе осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя турецких властей.

Между тем ранее турецкие СМИ выяснили, что минувшей ночью правоохранители в течение девяти часов осматривали территорию дипмиссии. В частности, специалисты взяли пробы грунта во дворе, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, который с 2017 года проживает в США, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Причем в Турции практически сразу заявили, что мужчину убили в дипмиссии, однако Эр-Рияд подобные обвинения отвергает.