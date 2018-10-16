Украина увеличила импорт товаров из России на 21%

16 Окт. 21:54 2018-10-16T21:55:11+03:00

В то же время объем экспорта украинских товаров в нашу страну сократился на 6,5%

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В Государственной службе статистики Украины заявили, что незалежная за период с января по август текущего года увеличила импорт товаров из России на 21,2%. В денежном выражении объем поставок из РФ составил 5,094 млрд долларов. В то же время объем экспорта украинских товаров в нашу страну сократился на 6,5% - до 2,449 млрд долларов.

При этом Украина нарастила импорт из Европы на 13,4% (до 14,867 млрд долларов), а экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 18,3% (до 13,012 млрд долларов), сообщают украинские СМИ со ссылкой на Госстат.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, за январь-апрель 2018 года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в республику ввезли из России товаров на 256,3 млн долларов.