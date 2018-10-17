2018-10-17T01:05:02+03:00
Происшествия

В Москве джип Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе

Всех пострадавших госпитализировали с травмами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Троих пострадавших госпитализировалиТроих пострадавших госпитализировалиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 16 октября, внедорожник Nissan сбил трех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло около 19:00 на юго-западе Москвы, возле дома №126 в Чечерском проезде.

«Водитель, управляя автомобилем марки Nissan, наехал на троих человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Все они пострадали», - рассказали в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Представитель ведомства добавил, что водитель «Ниссана» остался на месте аварии, дождался сотрудников ГАИ. По предварительным данным, мужчина в момент наезда был совершенно трезв. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Всех пострадвших в этом ДТП госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о другой аварии в Москве. В понедельник, 15 октября, на пересечении улиц Радио и Бауманской в Басманном районе столицы машина СКР столкнулась с автомобилем «Яндекс. Такси» на трамвайных путях. Обошлось без пострадавших, но в районе ДТП образовалась пробка. Кроме того, пришлось приостанавливать движение трамваев.

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