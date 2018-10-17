В Чехии по подозрению во взломе систем регистрации иностранцев задержаны восемь россиян и вьетнамцев

17 Окт. 01:28 2018-10-17T01:41:57+03:00

Об этом сообщили в прокуратуре страны, не уточнив, сколько из восьми подозреваемых – граждане России

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В Чехии задержаны восемь граждан России и Вьетнама, которых подозревают во взломе регистрационных систем чешского МИД, предназначенных для оформления разрешений на пребывание иностранцев в республике.

Об этом 16 октября сообщила журналистам прокурор Петра Уллрихова, уточнив, что подозреваемые были задержаны еще месяц назад, 18 сентября, а во вторник полиция предъявила им обвинения «в совершении преступления путем взлома компьютерной системы и носителей информации». По ее словам, из-за вмешательства взломщиков была нарушена работа внешнеполитического ведомства.

«Четверо из задержанных обвиняются также в отмывании средств, полученных преступным путем. Все восемь человек в настоящее время находятся в заключении», - сказала сотрудница чешской прокуратуры, не уточняя число россиян среди подозреваемых.

Она добавила, что «путем своих преступных действий обвиняемые смогли получить несколько сотен миллионов крон», передает РИА Новости.

100 миллионов крон в долларах США – это примерно $4,5 миллиона.