СБУ заподозрила в госизмене замглавы внешней разведки Украины

17 Окт. 02:09 2018-10-17T02:57:43+03:00

В отношении Сергея Семочко на основании журналистского расследования возбуждено уже два уголовных дела

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Заместителя главы внешней разведки Украины Сергея Семочко, которого ранее обвинили во взяточничестве, заподозрили еще и в государственной измене. СБУ возбудила уголовное дело по статье «госизмена».

Поводом для начала расследования послужила вышедшая в эфир 16 октября программа «Наши деньги с Денисом Бигусом», в которой рассказывалось о том, что Семочко брал взятки и вымогал деньги за поставку в Незалежную американских препаратов для гемодиализа. Кроме того, как утверждал журналист Денис Бигус, семья чиновника живет не по доходам, владеет дорогой недвижимостью, летает по стране чартерными вертолетами. Также, по его данным, у всей родни «СБУшника» имеется российское гражданство.

«Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 («Госизмена») Уголовного кодекса Украины проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко», - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что одновременно проверяется информация о доходах и возможного незаконного обогащения Семочко в рамках другого уголовного дела по статье «Получение взятки».