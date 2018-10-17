Трамп: «Самая большая угроза для меня — ФРС»

17 Окт. 03:21 2018-10-17T03:40:06+03:00

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Главной угрозой своим достижениям на президентском посту Дональд Трамп считает Федеральную резервную систему США, которая, по его мнению, неоправданно повышает базовую процентную ставку.

«Самая большая угроза для меня – это Федрезерв. Потому что ФРС повышает ставку слишком быстро», - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

При этом глава Белого дома отметил, что хоть и недоволен такой политикой ФРС, никого ни в чем не винит: «Я сам их назначил».

Трамп добавил, что Федрезерв – структура независимая, поэтому он не вмешивается в политику регулятора и, в общем, доволен работой людей, которых назначил на руководящие посты в ФРС, но «есть исключения».

Стоит отметить, что он еще в сентябре, когда выполняющий в Штатах функцию Центробанка Федрезерв повысил базовую ставку, выражал недовольство этим решением.

А на прошлой неделе, когда основные фондовые индексы США, как сообщал сайт kp.ru, потеряли от трех до четырех процентов, Трамп заявил, что «ФРС спятила».